Nowy komendant straży pożarnej w Wodzisławiu Śl. St. bryg. Rafał Adamczyk zastąpił st. bryg. Marka Misiurę. Poznajcie nowego szefa ZDJĘCIA

- Komendant Misiura to człowiek bez reszty oddany swojej pracy, strażakom oraz idei ratowania zdrowia i życia mieszkańców naszego powiatu. Zawsze sobie ceniłem jego pracę i współpracę z powiatem wodzisławskim. To dzięki jego zaangażowaniu i staraniom wodzisławska jednostka zrobiła milowy krok, jeśli chodzi chociażby o sprzęt, którym dysponują strażacy. Nie do poznania jest też ta komenda, w której dzisiaj gościmy – mówił starosta Leszek Bizoń.