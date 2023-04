Najmniejsze wsie w Śląskiem

Jak podaje portal polskawliczbach.pl, największa wieś w Polsce, pod względem liczby mieszkańców, to Kozy. Znajduje się w województwie śląskim i liczy 12 271 osób. A która miejscowość jest uznawana za najmniejszą? To Ligota Tworkowska w powiecie wodzisławskim, zamieszkują ją tylko 4 osoby! Aż dwie wsie w naszym województwie mogą pochwalić się jednocyfrową liczbą mieszkańców - są to, wspomniana, Ligota Tworkowska i Sławienko w powiecie raciborskim.