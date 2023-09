Prasówka tygodniowa z 10.09.2023 w Wodzisławiu Śląskim. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Miałeś ochotę na podróż w czasie? W Wodzisławiu Śląskim ziściło się to w sobotę, 9 września. Na terenach zielonych przy Krytej Pływalni MANTA, na os. 1 Maja, organizatorzy zaprosili mieszkańców do świata jakby żywcem wyjętego z Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej? Na pikniku W klimacie PRL-u był pokaz mody, wystawa motoryzacji, stoisko PEWEX, prywatka, przejazd autobusem Ikarus. Ale pojawiły się też momenty przypominające najbardziej mroczne oblicze PRL-u.

W piątek 8 września doszło do niecodziennego meczu. Piłkarze Górnika Zabrze wybrali się do Rydułtów, by uczcić jubileusz 100-lecia tamtejszego Naprzodu. Zabrzanie wygrali to historyczne spotkanie 9:0, ale dużo ważniejsza niż wynik była wizyta 14-krotnych mistrzów Polski na Stadionie Miejskim przy ulicy gen. Józefa Bema w Rydułtowach. Zobaczcie zdjęcia z jubileuszowego meczu Naprzodu z Górnikiem.