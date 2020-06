Piotr Rocki nie żyje. Były piłkarz Odry Wodzisław miał 46 lat. Słynął z walki na boisku, dobrego humoru i "cieszynek"

Piotr Rocki nie żyje

Piotr Rocki miał 46 lat. Były piłkarz trafił do szpitala przez pękniętego tętniaka. Jego stan był krytyczny, utrzymywano go w śpiączce farmakologicznej. Od początku trwała walka o jego życie. Niestety, lekarzom nie udało się go uratować. "Rocky" zmarł z poniedziałku na wtorek.