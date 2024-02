Mieczysław Kieca wciąż chce być prezydentem Wodzisławia Śląskiego. Potwierdził start w wyborach. "Rozwój, mniej emocji i konkretna praca"

Mieczysław Kieca wciąż chce być prezydentem Wodzisławia Śląskiego

Niewiele zabrakło, by poprzez minione wybory parlamentarne, nastąpiła zmiana na stanowisku prezydenta Wodzisławia Śląskiego. Prezydent miasta Mieczysław Kieca, starał się bowiem o mandat posła, zajmując czwarte miejsce w kolejności największej liczby zdobytych głosów na liście Koalicji Obywatelskiej. Choć ponad 13,4 tys. osób obdarzyło Kiecę zaufaniem, nie wystarczyło to, by zasiąść w sejmowych ławach, gdyż lepszy wynik osiągnęli Krzysztof Gadowski, Marek Krząkała i Gabriela Lenartowicz (uzyskując kolejno 36 tys., 18,6 tys. i 16,5 tys. głosów).

Dotychczasowy prezydent Wodzisławia Śląskiego nie składa jednak broni i zapowiedział już start w tegorocznych wyborach samorządowych. Chce bowiem po raz kolejny zasiąść na tym stanowisku.