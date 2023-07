Pokaz koni i skoków przez przeszkody w Krostoszowicach. Prezentacje zachwyciły publiczność. Jakie są wyniki rywalizacji? ZDJĘCIA

Najpierw hodowcy zaprezentowali konie w ręku, czyli prowadzone przez hodowcę lub jeźdźca. Każdy uczestnik pokazał nie tylko konia, ale też umiejętność jego prezentacji. Pokaz nie był punktowany, niemniej sędzina Kinga Malerczyk zwracała uwagę prezenterom na niektóre popełnione przez nich błędy. Sama najwyżej oceniła pokaz w wykonaniu Małgorzaty Mnich. Przyznano za to nagrodę publiczności, która trafiła do właściciela kuca Karolinka, którego prezentowała Julia Kuźnik.

Tradycyjnie wydarzenie to odbyło się w Ośrodku Sportów Konnych Mustang w Krostoszowicach, przy boisku Orlik. Jeszcze w ubiegłym roku imprezę zorganizowano pod nazwą Pokaz Konia Śląskiego, teraz jednak Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Koni Mustang, dostosowało ją do realiów. Zaprezentowano m.in. konia arabskiego, który budową różni się nieco od innych koni. Jak tłumaczyła hodowca Kinga Malerczyk, araby mają jedną parę żeber mniej niż pozostałe rasy, czyli 17 i pięć kręgów lędźwiowych. U innych koni jest 18 par żeber i sześć kręgów lędźwiowych. Dzięki temu araby mają nieco lżejszą budowę i są bardziej zwinne. Co zresztą było widać na parkurze, gdzie prezentowano konie, także w konkurencjach sprawnościowych.

- tłumaczyła Małgorzata Mnich, prezes SHiMK Mustang.

Skoki przez przeszkody na parkurze w Krostoszowicach

W konkurencji skoku 50 cm zwyciężyła Zofia Piksa na koniu Damiano, drugie miejsce ex aequo zajęły Zofia Kuźnicka na koniu Lantana, Zuzanna Falińska na Milanie oraz Oliwia Stankiewicz na Lence. Miejsce trzecie również ex aequo zajęły Marta Szczurek na koniu Viverto, Nina Sobik na Nessi oraz Anna Ośliźlok na koniu Koronea. W kategorii skoku na wysokość 70 cm zwyciężyły ex aequo Agata Konsek na koniu Cyntia oraz Zofia Piksa. Miejsce drugie ex aequo zajęły Martyna Kaźmierczak na koniu Kulkomiks oraz Natalia Tatarczyk na koniu Jazz Band. Miejsce trzecie ex aequo zajęły Amelia Kwoka na B-Boyu oraz Anna Ośliźlok. W najtrudniejszej kategorii skoku na wysokość 80 cm zwyciężyły ex aequo Natalia Tatarczyk, Agata Konsek i Martyna Kaźmierczak. Miejsce drugie z kolei zajęła Amelia Kwoka.