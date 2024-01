Pół wieku gminy Mszana. Jak rozwijają się trzy sołectwa Mszana, Połomia, Gogołowa? Potencjał jest duży. Co już zrobiono? ZDJĘCIA

Jak dodał, czasy i życie ciągle przyspieszają, pojawiło się wiele nowych trudnych spraw, nie tylko regionalnych, ale krajowych, a nawet ogólnoświatowych wyzwań, z którymi muszą zmierzyć się także lokalne społeczności. Pandemie chorób, wojny, kryzys klimatyczny - wszystko to ma wpływ na życie również w naszej gminie i stanowi dla nas wyzwanie. Trudności są jednak po to, aby bardziej się mobilizować i stawiać im czoła. A także stawiać sobie wymagania i kolejne cele do osiągnięcia. Te zasady przyświecają nam jako samorządowi gminy.

- Idziemy do przodu, nie boimy się trudnych wyzwań, marzymy o coraz lepszej przyszłości. Musimy i chcemy z odwagą i śmiałością kreować gminę jutra. W tym zmieniającym się świecie jedno pozostało niezmienne: tak jak pół wieku temu, tak i dzisiaj, największą wartością samorządu są ludzie, którzy tu mieszkają i chcą wspólnie działać dla dobra swojej społeczności. Gmina, w której dziś mieszkamy, to suma ciężkiej pracy, odwagi, ofiarności i życzliwości każdego z nas z osobna i wszystkich razem. Za to serdecznie wszystkim dziękuję – zaznaczył wójt.

Modernizacja i rozbudowa centrum Mszany, Połomi i Gogołowej

Mówi, że trzeba realizować marzenia i wytyczane wspólnie z mieszkańcami cele. Gmina zmodernizowała i rozbudowuje zwłaszcza centra poszczególnych sołectw. Każda z miejscowości może się pochwalić takim miejscem. Szczęściem dla gminy jest to, że centra nie zostały wcześniej zabudowane, jak to jest w przypadku wielu miejscowości. Dysponując wolną przestrzenią, lokalne władze mogą więc wymyślać nowe inwestycje, wychodzące naprzeciw potrzebom mieszkańców. W gmachu mszańskiego urzędu gminy, o bardzo ciekawej bryle, znajdziemy m.in. pocztę, bank czy punkt apteczny. W jednym miejscu działa kilka instytucji, co ułatwia mieszkańcom załatwianie spraw. Obok powstał piękny park, a nieco dalej bezpłatny parking dla kamperów. Turyści mogą zostać na placu jak długo chcą. Korzystają z darmowych mediów, w tym wody. To doskonała promocja gminy w świecie.