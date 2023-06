Posłanka Teresa Glenc o bezpieczeństwie Polski i Śląska. Niekontrolowany dopływ imigrantów zagrożeniem. Zapora na granicy skuteczna Ireneusz Stajer

Rząd Zjednoczonej Prawicy natychmiast podjął konkretne działania, bez obietnic, bo one mogą być puste, bez pokrycia. Zdecydowaliśmy o budowie na granicy z Białorusią muru. Teraz to już jest potężna zapora, która chroni nasze życie, mienie – stwierdziła posłanka. Ireneusz Stajer Zobacz galerię (7 zdjęć)

W piątek (30 czerwca), w biurze poselskim Teresy Glenc w Wodzisławiu Śląskim odbyła się konferencja prasowa „Bronimy bezpieczeństwa Polski”. Jak zaznaczyła parlamentarzystka to jeden z priorytetów obecnie rządzących. To co dzieje się na wschodniej granicy, ma też przełożenie na Śląsk. Gdyby bowiem wpuścić do Polski niekontrolowaną liczbę imigrantów, wielu z nich trafiłoby także na Śląsk, co niepokoi mieszkańców – wskazała pani poseł.