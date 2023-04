Pożar w Wodzisławiu Śląskim. 90-letnia kobieta trafiła do szpitala. Czy będzie miała do czego wrócić? Danuta Pałęga

We wtorek 4 kwietnia doszło do pożaru domu jednorodzinnego w Wodzisławiu Śląskim. W jego wyniku poszkodowana została 90-letnia kobieta, która obecnie przebywa w szpitalu. Ogień zajął znaczną część budynku, która teraz nadaje się do rozbiórki. Czy starsza pani będzie miała do czego wracać?