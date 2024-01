Remont ul. Ks. Wallacha w Skrzyszowie wydłużony. Na prace nie pozwalają warunki na dworze. Jak jeszcze długo potrwają roboty?

Roboty związane z modernizacją odcinka ulicy Ks. Roberta Wallacha w Skrzyszowie zaczęły się w połowie listopada zeszłego roku. Urząd Gminy w Godowie informował, że w ramach zadania wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa oraz wykonany remont drogi gminnej na odcinku 280 metrów. Wykonawca apelował, by między godzinami 8:00-14:00 nie korzystać z remontowanego fragmentu (od posesji nr 26 do posesji nr 54), gdyż będzie zamknięty. Dojazd do pozostałych posesji umożliwiono od ul. Józefa Dąbrowskiego w Jastrzębiu Zdroju.

Prace miały potrwać najdalej do 21 grudnia. Termin ten okazał się jednak nierealny, więc przesunięto go na 11 stycznia. Z końcem grudnia okazało się, że i ta data może nie być dotrzymana.