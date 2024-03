Wybory 2024. Mieczysław Kieca, kandydat na prezydenta Wodzisławia Śląskiego bez tajemnic ZDJĘCIA

Najważniejsze punkty programu wyborczego

Dlaczego startuje w wyborach samorządowych

- Jako wodzisławianie jesteśmy dziś bardzo dumni. Mieszkamy w średniej wielkości mieście. A znajdujemy tu przepiękne miejsca do spotkań, rekreacji. Odrestaurowaliśmy już ważne dla nas dworzec kolejowy, Pałac Dietrichsteinów, basztę, Balaton, basen na Wilchwach, Wodzisławskie Centrum Kultury. Teraz czas na wieżę ciśnień, upiększenie rynku, Parku Miejskiego, wprowadzanie jeszcze więcej zieleni. Stworzyliśmy Rodzinny Park Rozrywki, Dziuplę dla dzieci potrzebujących wsparcia, miejsca spacerów i odpoczynku w dzielnicach. Mamy szkoły, które są przykładem dla kraju. Wciąż staramy się realizować to, co dla miasta najważniejsze. Wiemy, jak budować obiekty, remontować drogi, budynki, przestrzenie, jak tworzyć żłobki, programy edukacyjne, opiekuńcze, ofertę wydarzeń, warunki do inwestowania dla przedsiębiorców dających miejsca pracy. Znamy mechanizmy rządzące samorządem. I cały czas się doskonalimy. Chcemy, jako ja i mój zespół, wykorzystać to doświadczenie, wiedzę, by nowa kadencja, była nie tylko dla mnie ostatnią, ale też najlepszą i najbardziej rozwojową ze wszystkich. TAK! Twórzmy RAZEM Wodzisław.