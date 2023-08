Festiwal Stowarzyszeń na rydułtowskim rynku. Organizacje pokazało, co robią na co dzień. Sprawdźcie, czym mogą się poszczycić ZDJĘCIA

Szeroki przekrój działalności stowarzyszeń w Rydułtowach

Festiwal Stowarzyszeń pokazał szeroki przekrój organizacji działających w Rydułtowach. O ich różnorodnej ofercie mogli przekonać się ci, co przyszli w niedzielne popołudnie na rynek. Stowarzyszenie Zdrowe Rydułtowy zachęcało do aktywności fizycznej, bo to najlepszy i najprostszy sposób na zachowanie sił do późnej starości. Towarzystwo Miłośników Rydułtów wyeksponowało stare fotografie – wielu mieszkańców mogło się rozpoznać na tych zdjęciach.

Słodkie wypieki, gry planszowe i siłowanie się na ręce

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Rydułtowach kusiły pachnącymi wypiekami. Można też było porozmawiać z miłośnikami gier planszowych i… poetami z działającej w mieście grupy literackiej. O swoich sportowych sukcesach opowiadał Marek Freiwald, rydułtowianin, niepełnosprawny chłopak, uprawiający armwresling. Nastolatek wygrywa ze zdrowymi rówieśnikami, a nawet starszymi od siebie zawodnikami. Jest aktualnym mistrzem Polski juniorów i medalistą mistrzostw Europy. Na Festiwalu Stowarzyszeń siłował się na ręce ze wszystkimi chętnymi, a jednym z nich był burmistrz Marcin Połomski.