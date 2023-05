Ruszył nabór na dyrektora szpitali w Wodzisławiu i Rydułtowach. Nowego szefa czeka trudne zadanie. Kto będzie kierował lecznicami? ZDJĘCIA

- Po zebraniu ofert, wszystkie zostaną szczegółowo sprawdzone. Ci, którzy spełnią etap formalny, zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu. Ten zaś będzie polegał na przedstawieniu wizji funkcjonowania szpitala. Oczywiście PPZOZ udostępni kandydatom materiały o sytuacji finansowej, organizacyjnej, kadrowej oraz przyjęty w zeszłym roku program naprawczy, aby mieli pełną wiedzę o stanie placówek i mogli odpowiednio przygotować się do konkursu – mówi Wojciech Raczkowski ze Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.

To pozwoli im określić realny plan tego, co da się zrobić a czego nie. Jaki mają pomysł na dalszą działalność i rozwój szpitali w Wodzisławiu i Rydułtowach.

Etapy i terminy rekrutacji

- Jeśli pojawią się osoby, które spełnią wymagania formalne i przejdą następne etapy rekrutacji, komisja konkursowa zaproponuje zarządowi powiatu kandydata na stanowisko dyrektora. Później oczywiście będzie jeszcze czas dla pozostałych osób na wniesienie ewentualnego odwołania. Na koniec dojdzie do ustalenia między zarządem a kandydatem warunków zatrudnienia i ewentualnego podpisania umowy – wyjaśnia Raczkowski.

Jak dodaje, w komisji konkursowej nie ma żadnego przedstawiciela rady i zarządu powiatu. Wybór nowego dyrektora ma przebiegać całkowicie transparentnie.

Warunkiem formalnym dla kandydatów jest co najmniej pięć lat pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe z zarządzania i trzyletni staż pracy. Nie można też być prawomocnie skazanym za umyślne przestępstwo. Zainteresowane objęciem stanowiska dyrektora szpitali osoby mogą składać dokumenty do końca maja w wodzisławskim starostwie. Konkurs ma być rozstrzygnięty do 10 września.