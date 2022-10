Stypendium w czasie studiów w zamian za pracę. Lecznica w Wodzisławiu szuka nowyc kadr

Taką deklarację - praca po zakończeniu studiów w wodzisławskim szpitalu w zamian za stypendium w czasie studiów - złożyło w tym roku pięć osób. - Po przeanalizowaniu dokumentacji okazało się, że jeden z wniosków nie spełnia wymogów, dlatego Zarząd Powiatu przyznał stypendia tylko 4 studentkom. Trzy z nich są mieszkankami powiatu wodzisławskiego, a jedna pochodzi z województwa lubelskiego - mówi Kinga Jamioła z Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.

Program stypendialny Powiatu Wodzisławskiego działa od trzech lat. Plan jest prosty i ma zachęcić młodych adeptów pielęgniarstwa do podejmowania pracy w powiatowych szpitalach i poradniach. Z obecnymi stypendystkami z tej formy skorzystało dotąd 10 osób (2 w 2020 r., 4 w 2021 r. i 4 w 2022 r.).

Program stypendialny wymogła obecna sytuacja kadrowa w wodzisławskim, powiatowym szpitalu. Placówka to, podobnie jak wiele innych placówek medycznych w kraju, borykają się z brakiem personelu pielęgniarskiego. Analiza dotychczasowego stanu zatrudnienia w szpitalach wykazała, że maleje liczba osób wykonujących ten zawód. Ponadto średnia wieku pielęgniarek zatrudnionych w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. wynosi ok. 50 lat, co w ocenie dyrekcji świadczy o tym, że w ostatnich latach nie było zainteresowania podjęciem zatrudnienia w szpitalu przez absolwentów studiów pielęgniarskich.