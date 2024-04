Uwaga! Powiat wodzisławski wzbogaci się o nowe, ekologiczne autobusy. Starostwo pozyskało miliony na super nowoczesne pojazdy Ireneusz Stajer

Oba wnioski zostały ocenione pozytywnie i objęte wsparciem w wysokości aż 90 procent kosztu netto. Wartość obu projektów to 11 600 000 złotych, dofinansowanie wyniesie 8 487 804,88 złotych, a wkład własny powiatu sięgnie 3 112 195,12 złotych - wylicza Kinga Jamioła z biura komunikacji społecznej i informacji starostwa w Wodzisławiu Śl. powiat wodzisławski

Tabor Wodzisławskiej Komunikacji Powiatowej wzbogaci się o cztery nowe autobusy zero- i niskoemisyjne. Łączna wartość pojazdów wraz z dwoma mobilnymi stacjami do ładowania wynosi blisko 12 mln zł. Co ważne, koszt zakupu autobusów wraz z nabyciem i montażem infrastruktury do ich ładowania zostanie pokryty w 90 proc. ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.