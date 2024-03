Worek medali dla zespołu DanceCap z Wodzisławia Śląskiego. Młodzi artyści stali na podium mistrzostw Polski i VIVERSO’2024 ZDJĘCIA

Aż trzy zwycięstwa na XI Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca VIVERSO’2024 w Rybniku

Młodzi wodzisławianie zdominowali kilka kategorii XI Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca VIVERSO’2024. Wydarzenie odbyło się w Teatrze Ziemi Rybnickiej.

Aż trzykrotnie stawali na najwyższym stopniu podium. Pierwsze miejsce zdobyli: Emilia Wolny i Karolina Kuś - duet jazz do lat 15, formacja modern dzieci, formacja modern juniorzy (choreograf wszystkich złotych medalistów to, Izabela Rosmus).

Piąte miejsce wywalczyła formacja dzieci show dance (choreograf: Klaudia Czapka). To kolejny ogromny sukces wodzisławskich tancerzy i tancerek oraz ich trenerów.