Złośliwy nowotwór niszczy zdrowie 11-miesięcznego Filipka z Olzy. Mieszkańcy i urzędnicy włączają się w akcję "pompowania"

- Jak najszybciej pojechaliśmy do lekarza, który dodatkowo stwierdził stan zapalny oczka. Niestety, nie pomogły przepisane krople, dlatego prywatnie zabraliśmy synka do dziecięcego okulisty. Lekarka była w szoku… Od razu zauważyła za oczkiem wielkiego guza i skierowała nas do szpitala - informują rodzice chłopca.

Rodzice musieli jechać z Filipkiem do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Tam zapadła dramatyczna diagnoza. Guz o wielkości 9x1 mm. Informacja o nowotworze złośliwym była dla rodziców jak wyrok.

- Nie było czasu do stracenia. Lekarze podali chemię ogólną, która tylko w około 5% dociera do guza… Najczęściej reaguje on tylko na 2 pierwsze podania, a potem już nie. Nie ma w Polsce skutecznego leczenia siatkówczaków… Za namową innych rodziców chorych na tę chorobę dzieci, zgłosiliśmy się do kliniki w USA. Tam dr Abramson ratuje dzieci z nawet najtrudniejszymi przypadkami -tłumaczą rodzice chłopca.