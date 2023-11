Świętowali strażacy w Wodzisławiu Śl. Okazje były dwie: 70. rocznica zawodowego pożarnictwa w powiecie i 50. lat budynku komendy ZDJĘCIA

Starosta Leszek Bizoń podziękował strażakom za całoroczną służbę i życzył powodzenia w kolejnym roku:

- Służba strażaka to bardzo trudna i odpowiedzialna praca. Wywiązujecie się z niej wzorowo. Widać to po liczbie dzisiaj przyznanych wyróżnień, awansów i odznaczeń. To wszystko świadczy o waszym pełnym profesjonalizmie i poważnym podejściu do pełnienia swoich obowiązków – powiedział starosta Bizoń.