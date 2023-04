Szok! 45-latek wtargnął do domu w Syryni. Zjadł i się wykapał. Kiedy zobaczył zaskoczonego domownika, wyciągnął nóż!

Szokujące zdarzenie miało miejsce kilka dni temu przy ulicy Konopnickiej w Syryni. Po zgłoszeniu mieszkańca domu jednorodzinnego, na miejsce pilnie pojechali policjanci służby patrolowej oraz dzielnicowi. Okazało się, nieznany mu mężczyzna dostał się do środka przez niezamknięte drzwi.

- W kuchni przygotował sobie jedzenie, po czy poszedł się wykąpać. Na widok właściciela domu intruz się zdenerwował, doszło do szarpaniny. Zgłaszający interwencję próbował zatrzymać mężczyznę, jednak ten wyciągnął z kieszeni nóż i zagroził, że go użyje, jeśli nie będzie mógł uciec. Wykorzystał okazję i wyskoczył przez okno - informuje aspirant sztabowa Małgorzata Koniarska, rzeczniczka komendy w Wodzisławiu Śląskim.

Policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego ruszyli za sprawcą. Zauważyli go w pobliskim polu; po chwili dogonili i obezwładnili. Stróże prawa znaleźli przy nim nóż. Okazało się, że zatrzymany to 45-letni mieszkaniec Legionowa. Usłyszał już prokuratorski zarzut naruszenia miru domowego i zmuszenia do określonego zachowania pod groźbą użycia noża. Mężczyzna przyznał się do winy. Na wniosek śledczych z komisariatu w Gorzycach i prokuratora został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grożą mu trzy lata więzienia.

Wodzisławska Policja przypomina, by zabezpieczać swoje domy. Należy pamiętać o zamykaniu nie tylko drzwi wejściowych, ale też pomieszczeń gospodarczych i garaży. Dbajmy o swój dobytek i bezpieczeństwo!