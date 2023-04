Szyb Jan wizytówką Pszowa. Trwa remont zabytkowego obiektu, którego sercem jest maszyna wyciągowa. Co udało się już zrfobić? WIDEO

Jak dodaje, docelowo obiekt ma mieścić głównie instytucję kultury. Na parterze będzie biblioteka, piętro zajmą jednostki organizacyjne miasta. Budynek ma żyć.

Jan – miejsce kulturalno – społeczno – towarzyskie

- To będzie pierwszy z wyremontowanych budynków po „Anience”; test jak to wszystko zadziała nie tylko dla samorządu, ale i mieszkańców. Z jaką otwartością są przygotowani na tę kulturę. Cały ten obszar ma już swoją oficjalną nazwę, są to ParkAny, czyli Park kopalni Anna… Chcemy to wszystko połączyć w jeden, wielki obiekt; tak jak kiedyś było to miejsc przemysłowe, tak teraz będzie miejscem kulturalno – społeczno – towarzyskim. Docelowo – zapowiada Hanna Blokesz-Bacza.