Rydułtowy budują centrum przesiadkowe. Najpierw jednak wyburzono stary dworzec kolejowy. Jak będzie zagospodarowany teren? ZDJĘCIA Ireneusz Stajer

Po starym dworcu kolejowym przy ul. Ofiar Terroru w Rydułtowach pozostał pusty teren. W miejscu tym stanie nowoczesne centrum przesiadkowe. Póki co, miasto pozyskało 1 553 070,74 zł z Funduszy Norweskich na zagospodarowanie otoczenia przyszłego budynku. W ratuszu podpisano umowę z wykonawcą robót. Prace mają potrwać do końca stycznia przyszłego roku. Co zostanie zrobione?