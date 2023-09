Szymon Jęczmionka z Pszowa trzeci w Bad Radkersburg. Duży sukces śląskiego ultratriathlonisty. Zobaczcie ZDJĘCIA

- Był to mój jeden z ostatnich sprawdzianów przed głównymi zawodami we wrześniu. Pływanie i rower w terenie pagórkowatym zgodnie z założeniami; dość luźno i swobodnie. Bieg do 20 km był ok, aż pojawił się ból w kolanie i myśli o rezygnacji, ale ostatecznie jakoś doczłapałem się do mety. Czas na mecie: 11:09:11. Nie był to mój najszybszy Ironman, ale chyba najtrudniejszy - przyznał Szymon.