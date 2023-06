Tańsze podróżowanie w autobusach Wodzisławskiej Komunikacji Powiatowej. Nowością będzie cyklobus. Sprawdźcie wszystkie nowości

Zachęcając do zmiany nawyków i skorzystania z komunikacji publicznej w codziennych dojazdach np. do pracy powiat wodzisławski przygotował dla wszystkich podróżnych promocyjny bilet sieciowy za 29,99 zł. W tej cenie będzie można jeździć dowolną ilość razy na wszystkich ośmiu uruchamianych w wakacje liniach w okresie od 24 czerwca aż do 3 września.

- Skorzystanie z ulgi będzie możliwe po zakupie karty elektronicznej w jednej z kas w Wodzisławiu Śl., Jastrzębiu-Zdroju lub Raciborzu. Natomiast bezpłatnie całe wakacje mogą podróżować uczniowie, którzy wykupili bilet miesięczny na czerwiec. Wystarczy w jednej z kas doładować posiadaną kartę - informuje Kinga Jamioła z wodzisławskiego starostwa.

To nie koniec. Już od niedzieli 25 czerwca rusza cyklobus, czyli autobus z przyczepą rowerową. Będzie kursował w okresie wakacji w każdą sobotę i niedzielę oraz święta na linii 38 Wodzisław – Gołkowice. Będzie nim można dojechać na „Żelazny Szlak Rowerowy” rozpoczynający się w Godowie i wrócić z powrotem. Przewóz roweru będzie kosztować tylko dodatkową złotówkę (w sumie bilet weekendowy dla pasażera z rowerem kosztować będzie tylko 3 zł).