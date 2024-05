Wypadek w Rydułtowach! 11-letni rowerzysta wjechał wprost pod koła samochodu. Chłopczyk trafił do szpitala

Wypadek w Rydułtowach! 11-letni rowerzysta wjechał wprost pod koła samochodu

21 maja, około godziny17.40 w Rydułtowach na ulicy Mickiewicza doszło do wypadku z udziałem osobowego volkswagena i rowerzysty. Policjanci na miejscu wstępnie ustalili, że 11-letni mieszkaniec powiatu wodzisławskiego, jadąc rowerem po chodniku wzdłuż ulicy Mickiewicza w kierunku ulicy Strzelców Bytomskich, gwałtownie skręcił w prawo i wjechał na oznakowane przejście dla pieszych wprost pod nadjeżdżający pojazd.

- Doprowadził tym manewrem do zderzenia. Chłopiec z obrażeniami głowy został zabrany do szpitala. 48-letnia mieszkanka powiatu wodzisławskiego, kierująca volkswagenem była trzeźwa. Policjanci będą teraz szczegółowo wyjaśniali okoliczności i dokładny przebieg tego zdarzenia. Nieletnim zajmie się sąd rodzinny - informuje asp. sztab. Małgorzata Koniarska, oficer prasowa komendy w Wodzisławiu Śląskim.

Policja apeluje o ostrożność do wszystkich uczestników ruchu drogowego. Każdy rowerzysta musi pamiętać, że obowiązują go przepisy ruchu drogowego. Z artykułu 26 Kodeksu Drogowego wynika jasno, że rowerzyście, jako osobie kierującej pojazdem, nie wolno jechać po przejściu dla pieszych. Pamiętajmy, że stosowanie się do przepisów drogowych nie służy tylko temu, by uniknąć konsekwencji prawnych. Przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo nasze i innych uczestników ruchu drogowego!