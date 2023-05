Tydzień strażacki w Gorzycach. Zaczęło się od przejazdu kolumny wozów pożarniczych. Jutro będą ćwiczenia jednostek OSP ZDJĘCIA

Trwa Tydzień strażacki w gminie Gorzyce. Zaczęło się od uroczystej zbiórki jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przy remizie w Rogowie. Głównym punktem było nadanie tytułu prezesa honorowego OSP Rogów druhowi Jerzemu Glencowi. Za wieloletnie ogromne zaangażowanie i poświęcenie dziękował mu wójt Daniel Jakubczyk.

- Jerzy w imieniu nas wszystkich bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję całej Twojej ekipie, bo zdaję sobie sprawę z tego, że była to robota zespołowa. A Ty stałeś na czele tego zespołu. Odchodzisz do historii, ale jesteś żywą legendą tej jednostki. Za to bardzo serdecznie Ci dziękuję – powiedział wójt.