Wielikąt w Lubomi to idealne miejsce dla turysty. Grupa stawów zachwyca przyrodą i krajobrazem. Zobaczcie z „lotu ptaka” ZDJĘCIA

Wielikąt w gminie Lubomia to wyjątkowe miejsce na mapie województwa śląskiego. Zajrzeć powinien tutaj każdy turysta. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy obejmuje kompleks stawów hodowlanych Gospodarstwa Rybackiego Wielikąt z otaczającymi je polami i łąkami. Składa się na nie dziewięć większych akwenów o powierzchni od 17 do 40 hektarów oraz kilkanaście mniejszych. Łączna powierzchnia zbiorników wodnych zajmuje 370,5 ha. Pierwsze wzmianki o stawach rybnych na terenie Wielikata pochodzą z 1532 roku. Gospodarka rybacka z pewnością miała duże znaczenie dla tutejszego majątku – Grabówki.

Cały ten obszar ma ponad 600 ha. Zwiedzając go warto zaopatrzyć się także w lornetkę - radzą autorki książki "Szlakiem legend i zabytków historyczno-przyrodniczych", pod redakcją Joanny Frydrych i Sabiny Kuśki (wyd. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Syryni). Wielikąt słynie bowiem z dzikiego ptactwa. Penetrując go, warto zatem poobserwować gatunki, których nie spotkamy w częściach zurbanizowanych województwa śląskiego.

Dotychczas potwierdzono występowanie na terenie Wielikąta 236 gatunków ptaków, w tym 129 lęgowych lub prawdopodobnie lęgowych. Z grupy ptaków wodno-błotnych zaobserwowano 123 gatunki.

„_Stanowiska lęgowe mają tu gatunki zagrożone i potencjalnie zagrożone w skali globalnej, europejskiej, krajowej oraz regionalnej. Są to m.in.: bąk, bączek, krakwa, hełmiatka, podgorzałka, orzeł bielik, kropiatka, krwawodziób, zimorodek, podróżniczek, brzęczka i wąsatka. W 2008 r. stwierdzono tu piąty przypadek lęgu w Polsce gęsiówki egipskiej. Poza znaczeniem związanym z zapewnieniem warunków do lęgów dla bogatego zespołu awifauny, „Wielikąt” pełni też ważną funkcję jako miejsce odpoczynku ptaków w okresie przelotów i koczowania polęgowego. Pierzą się na stawach pokaźne stada ptaków wodnych, np. w latach 90. były one najważniejszym pierzowiskiem łabędzi niemych w południowo-zachodniej Polsce, skupiającym do 1300 ptaków. Podczas przelotów stwierdzono tu takie rzadkie w Polsce gatunki, jak kormoran mały, pelikan różowy, czapla nadobna, warzęcha, gęś mała, gęś tybetańska, bernikla rdzawoszyja, kazarka rdzawa, sterniczka, sęp płowy, błotniak stepowy, kobczyk, dubelt, czajka towarzyska, brodziec pławny, terekia i wydrzyk długosterny_” – podaje Wikipedia. Najwięcej ptaków gniazduje w Wielikącie na przełomie lipca i sierpnia.