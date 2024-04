Romeo i Julia to łabędzie z parku w Wodzisławiu Śl. Poznaliśmy historię tych pięknych ptaków. Co się zdarzyło w parku zamkowym? ZDJĘCIE Ireneusz Stajer

Symbol Wodzisławia Śląskiego i ulubieńcy mieszkańców, powróciły do Parku Zamkowego. Zimę łabędzie Romeo i Julia spędziły w gospodarstwie przy parafii św. Wawrzyńca w dzielnicy Wilchwy. Opiekę nad nimi sprawował proboszcz Stanisław Czempka, który prowadzi przy kościele mały zwierzyniec – informował Dziennik Zachodni. Ireneusz Stajer Zobacz galerię (34 zdjęcia)

Wodzisławskie łabędzie Romeo i Julia zupełnie nie boją się ludzi. Podpływają do brzegu i śmiało pozują do zdjęć. Są prawdziwą wizytówką miasta. Jak dowiedział się Dziennik Zachodni, Romeo miał wcześniej inną partnerkę. Kiedy odeszła do ptasiego raju, znalazł sobie inną łabędzicę. Teraz para stanowi dużą atrakcję wodzisławskiego Parku Zamkowego. Zobaczcie KONIECZNIE.