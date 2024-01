Wodzisław Śl. chce uratować basen. Niszczejący obiekt znajduje się w Szkole Podstawowej nr 3. Jaki jest plan samorządowców?

Trzeci krok miasto będzie mogło rozpocząć po uzyskaniu odpowiedniego dofinansowania. Wówczas będą mogły zostać podjęte prace budowlane związane z modernizacją basenu.

- Liczę na to, że przebudowa basenu w SP3, tak ważna dla społeczności szkolnej, już niebawem stanie się rzeczywistością. Jesteśmy zdeterminowani w dążeniu do celu. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby uczniowie znów mogli korzystać z tego obiektu - mówi prezydent Wodzisławia Śląskiego, Mieczysław Kieca.