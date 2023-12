Wodzisław Śl. prawie gotowy na święta. Na rynku rozświetlono choinkę, przez park jedzie zaprzęg św. Mikołaja. Będą kolejne atrakcje ZDJĘCIA

- W naszym mieście robi się coraz bardziej świątecznie. Przygotowujemy się do nadchodzących świąt Bożego Narodzenia, upiększając nasze miasto specjalnymi iluminacjami. O to dbają niezastąpieni pracownicy Służb Komunalnych Miasta i to oni w dużej mierze przygotowują nowe ozdoby, nowe iluminacje, które pojawiają się w różnych dzielnicach. Nie tylko na Starym Mieście. Zapraszam jednakże do serca Wodzisławia, na rynek, gdzie mamy ustrojoną choinkę oraz wiele innych pięknych iluminacji – mówi Klaudia Bartkowiak, rzecznik prasowa magistratu.