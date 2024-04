Wodzisław Śląski. Tłumy w wiosce rycerskiej przy Wieży Romantycznej. W ruch poszły włócznie, łuki czy miecze ZDJĘCIA

Zobacz zdjęcia -kliknij TUTAJ.

Wielu wodzisławian spędziło niedzielne popołudnie w wiosce rycerskiej przy Wieży Romantycznej. Świetnie bawili się mali i duzi. W programie znalazły się zabawy jarmarczne i plebejskie, turnieje rycerski i rzut kolczugą oraz wiele innych atrakcji. Nie lada gratką był pokaz ubierania w zbroję rycerską. Każdy mógł też wypróbować średniowiecznego oręża.

- Trwa pokaz alchemika, który zaplanował dwie prezentacje. Pierwszym jest spektakl wody, drugim będzie spektakl ognia. Moim zadaniem jest uczenie dzieci strzelania z łuku. Tak, żeby poznały jak to robić właściwie, bo hobby jest bardzo ważne w życiu. Walczymy na miecze sportowe. Proponujemy zabawy, które angażują dzieci, by one same też mogły tutaj coś fajnego zrobić - mówił Daniel Szyjka z Bractwa Rycerskiego Zamku Będzin, które zorganizowało wydarzenie wespół z wydziałem dialogu, promocji i kultury Urzędu Miasta w Wodzisławiu Śl.