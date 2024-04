WODZISŁAW ŚLĄSKI Wybory 2024. Listy wyborcze z Okręgu nr 1, 2, 3, 4. Kto do Rady Miejskiej Wodzisławia? KANDYDACI, listy PKW 7 kwietnia 2024

WODZISŁAW ŚLĄSKI Wybory 2024: Listy wyborcze z Okręgu nr 1, 2, 3, 4. Kto do rady miejskiej Wodzisławia Śląskiego?

Okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Okręg wyborczy 1.

Liczba mandatów: 5

Zasięg:

Adama Dzika, Bojowników, Bolesława Chrobrego od nr 1 ‑ 156 wszystkie, Bolesława Chrobrego od nr 157 ‑ 231D nieparzyste, Bolesława Chrobrego od nr 160D ‑ 212D parzyste, Bolesława Chrobrego od nr 235 do końca nieparzyste, Bolesława Chrobrego od nr 214 do końca parzyste, Bolesława Krupińskiego, Cypriana Kamila Norwida, Dębowa, Długa, Dołki, Działkowców, Emilii Plater, Głożyńska od nr 4 ‑ 58A parzyste, Głożyńska od nr 5 ‑ 47C nieparzyste, Głożyńska od nr 49 do końca nieparzyste, Głożyńska od nr 60 do końca parzyste, Gołębia, Hoża, Hugo Kołłątaja, Ignacego Paderewskiego, Jarosława Dąbrowskiego od nr 1 ‑ 49E nieparzyste, Jarosława Dąbrowskiego od nr 4 ‑ 42D parzyste, Jarosława Dąbrowskiego od nr 51 do końca nieparzyste, Jarosława Dąbrowskiego od nr 44 do końca parzyste, Józefa Chełmońskiego, Jurija Gagarina, Ks. Kardynała Bolesława Kominka, Kąty, Kokoszycka od nr 1 ‑ 147 nieparzyste, Kokoszycka od nr 2 ‑ 176 parzyste, Konwaliowa, Kosynierów, Ks. Edmunda Szwedy, Letnia, Makowa, Marii Dąbrowskiej, Matki Teresy z Kalkuty, Marii Skłodowskiej‑Curie, Melchiora Wańkowicza, Młodzieżowa od nr 1 ‑ 131 nieparzyste, Młodzieżowa od nr 2 ‑ 124 parzyste, Młodzieżowa od nr 126 do końca parzyste, Młodzieżowa od nr 133 do końca nieparzyste, Olszyny, Oraczy od nr 1 ‑ 155A wszystkie, Oraczy od nr 156 do końca wszystkie, Osadnicza, Owocowa, Pałacowa, Parkowa, Pogodna, Popiela, Pszowska od nr 213 do końca wszystkie, Radlińska od nr 68 do końca wszystkie, Radlińskie Chałupki od nr 39 ‑ 79 nieparzyste, Radlińskie Chałupki od nr 80 ‑ 157 wszystkie, Radlińskie Chałupki od nr 158 ‑ 180 parzyste, Rolnicza, Rozwojowa, Rybnicka od nr 41 do końca wszystkie, Siarkowa, Smolna, Sportowa, Strażacka, Szybowa, Ustronna, Wesoła, Więźniów Politycznych, Wysoka, Zbożowa, Zdrojowa, Ziemowita, Ziołowa, Zuchów, Żniwna, Żwirowa.