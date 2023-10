Zmiany w okręgu nr 72. Ewę Gawędę zastąpi Henryk Siedlaczek. "Dbałam o to, żeby Śląsk był zauważony w Warszawie"

Po zakończonej kampanii wyborczej, wśród polityków przyszedł czas na podsumowania dotychczasowych działań i nowe spojrzenie w przyszłość. Jedni pożegnali się ze swoimi mandatami, by na ich miejscu pojawili się inni, wybrani w tegorocznych wyborach parlamentarnych. Takie podsumowanie, w środę 18 października przedstawiła dotychczasowa senator Ewa Gawęda, która w starciu z Henrykiem Siedlaczkiem przegrała różnicą ponad 2,8 tys. głosów. Przy 80 430 głosów oddanych na Henryka Siedlaczka i 77 594 głosów oddanych na Ewę Gawędę, różnica ta wydaje się być znikoma.

- To była kampania fair play. Życzę wszystkim politykom na różnych szczeblach, że jeśli konkurują ze sobą, by nie używali zjadliwego języka, tylko aby w uczciwy sposób starali się przekonać wyborców do własnej osoby - mówiła obecna senator Ewa Gawęda, gratulując senatorowi-elektowi Henrykowi Siedlaczkowi podkreślając, że znają się od wielu lat.