Wodzisławscy policjanci pomogli seniorce. Kobieta znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Nie mogła liczyć na pomoc ze strony rodziny

Po godzinie 23 mundurowi otrzymali zgłoszenie, które dotyczyło siedzącej na ławce przed blokiem przy ulicy Tysiąclecia w Wodzisławiu Śląskim kobiety. Seniorka miała siedzieć na ławce już od kilku godzin. Zaniepokojona sąsiadka poprosiła służby, aby sprawdziły, czy starsza pani nie potrzebuje pomocy.

- Mundurowi przed wskazanym blokiem rzeczywiście zastali 87-letnią kobietę. Okazało się, że zgubiła klucze ze swojego mieszkania i nie wiedziała, co ma zrobić. Stróże prawa od razu zaopiekowali się seniorką - wskazuje asp. sztab. Małgorzata Koniarska, rzeczniczka komendy w Wodzisławiu.

Jak ustalono, starsza pani nie ma żadnej rodziny, do której mogłaby się udać. Jednak jej przyjaciółka, która mieszka przy ulicy Pszowskiej w Wodzisławiu Śląskim, posiada zapasowe klucze do jej mieszkania. Policjanci wraz z seniorką pojechali do jej znajomej i mimo nocnej pory, udało się im zdobyć klucze. Już po chwili, 84-latka szczęśliwie dostała się do swojego domu.