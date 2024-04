Wodzisławską starówkę czeka metamorfoza - WIZUALIZACJE . Swoje oblicze ma zmienić rynek czy ulica ks. Kubsza. Jakie to będą zmiany

Wodzisławską starówkę czeka metamorfoza. Swoje oblicze ma zmienić rynek czy ulica ks. Kubsza

- To zbiór ciekawych, aktualnych, wartych rozważenia lub już wdrażanych w życie propozycji, idei, planów odnoszących się do wybranych lokalizacji na wodzisławskiej starówce. A mowa tu o staromiejskim rynku, zmianach w ciągu ulicy ks. płk. Wilhelma Kubsza, czyli utworzeniu deptaka i woonerfu, miniwoonerfach w ramach uliczek Starego Miasta. To także mowa o graniczącym z ulicą Kubsza skwerze w Parku Zamkowym, konceptach Młodego Miasta, Systemu Informacji Miejskiej oraz o wydarzeniach w obrębie starówki - wylicza urząd miasta.

Po drugie, ma zostać wyznaczona główna ścieżka „pieszej” (co mogłoby mieć odwzorowanie w ciemniejszym kolorze kostki brukowej) od północno-zachodniego wejścia w stronę południowo--wschodnią, czyli w kierunku Pałacu Dietrichsteinów oraz docelowo deptaka i dalej woonerfu w ciągu ulicy Kubsza. Po trzecie, proponuje się spore zazielenienie wybrukowanej w całości płyty, ale z zachowaniem tak ważnej funkcji placu. Z wymienionymi działaniami związane byłyby: wymiana asfaltowej nawierzchni na brukową (z uwzględnieniem miejsc na tzw. szpilkostrady, czyli traktów, po których z większym ułatwieniem mogłyby poruszać się np. osoby niepełnosprawne, rodzice z wózkami dziecięcymi czy kobiety w butach na wysokim obcasie), właściwa zmiana geometrii nawierzchni utwardzonych (z uwzględnieniem wyrównania płaszczyzny w miejscu przebiegającej obecnie przez środek rynku drogi, w tym momencie nie udostępnionej samochodom). Do ogólnego opisu warto dodać, że w północnej części rynku zachowane miałyby zostać obecne miejsca parkingowe, a na całym obszarze zamontowane w ostatnich latach latarnie.

Ulica ks. Kubsza przekształcona w woonerf

Woonerf to rodzaj ulicy w strefie zurbanizowanej. Jest przestrzenią publiczną łączącą funkcje ulicy, deptaka, parkingu, a także miejsca spotkań mieszkańców. Przy jej projektowaniu rezygnuje się z tradycyjnego podziału przestrzeni na jezdnię i chodniki oraz wprowadza się elementy małej architektury (np. ławki). Przeorganizowywane jest parkowanie. W skrócie chodzi o to, by utrzymać funkcje komunikacyjne i zadbać o przyjazne otoczenie dla mieszkańców. I taką właśnie lokalizacją ma być ul. Kubsza, na ok. 350-metrowym odcinku od WCK do marketu budowlanego.