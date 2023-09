Wybuch gazu w Radlinie! Nieszczęśliwy wypadek w warsztacie, jedna osoba nie żyje

11 września po południu doszło do wybuchu w Radlinie. Zdarzenie miało miejsce w budynku przy ulicy Rymera.

- Nie wiemy, co było przyczyną wybuchu. To nie była butla z gazem - to mogę od razu powiedzieć. Nie znamy samego mechanizmu wybuchu. Na miejscu okazało się, że nie ma oznak pożaru - mówi kpt. mgr inż. Sebastian Bauer oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim.