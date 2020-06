Wydział Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl. Jak załatwić sprawę?

Osoby planujące w najbliższym czasie rejestrację pojazdu lub wyrobienie pozwolenia czasowego powinny umówić się na wizytę za pomocą internetowego kalendarza wizyt lub telefonicznie pod numerem 32 41 20 905. Można dokonać tego z maksymalnie trzydniowym wyprzedzeniem, wybierając wolny termin.

W umówionym czasie należy zgłosić się do punktu informacyjnego, znajdującego się w holu Wydziału przy ul. Pszowskiej 92a. Spóźnienie mające wpływ na porządek obsługi może spowodować anulowanie wizyty.

Co do zasady, podczas jednej wizyty można zarejestrować jeden pojazdu. Osoby chcące zarejestrować większą liczbę pojazdów proszone są o kontakt telefoniczny. Zostanie wówczas uzgodniona odpowiednia forma załatwienia sprawy.

Wyjaśniamy, że nie ma możliwości rejestracji pojazdu bez wcześniejszego umówienia się. W przypadku przybycia do wydziału komunikacji bez ustalonego wcześniej terminu, zostanie on zaproponowany, a klient zostanie poproszony o przybycie do wydziału w ustalonym dniu i godzinie.