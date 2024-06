Zdzierają szczewiki dla Bereniki. Trwa siódma edycja akcji w Krostoszowicach. Cel: zakup ortezy dla 13-latki. Zobaczcie ZDJĘCIA

To piękna akcja charytatywna, w którą zaangażowanych są dziesiątki osób. "Zedrzyj szczewiki dla Bereniki" wystartowało już po raz siódmy, w sobotę, w Krostoszowicach. Kilkadziesiąt piechurów, rowerzystów, osób z kijami nordic walking wyruszyło na czterokilometrową pętlę, biegnącą przez las. Idea jest szczytna: pomoc Berenice Borkowskiej. 13-latka urodziła się z wieloma schorzeniami. Musi korzystać z drogich ortez, które należy wymieniać co roku. Dzięki temu całkiem dobrze chodzi.

Bliscy dziewczyny liczą, że na trasie pojawi się dużo więcej ludzi. Impreza nie wiąże się bowiem ze startem wspólnym. Na trasę można wejść w każdym, dogodnym dla siebie czasie. Warunek: należy to zrobić do godziny 18, w niedzielę 9 czerwca.

- Całą dobę jest czynne biuro zawodów. Każda osoba może do nas przyjść o dowolnej godzinie w ciągu dnia lub nocą i wziąć udział w wydarzeniu – potwierdza Henryk Skatuła.

W tym czasie prowadzona jest zbiórka pieniężna do puszek i na konta internetowe właśnie dla Bereniki. Dzięki ortezom 13-latka może poruszać się samodzielnie. Nie musi korzystać z wózka inwalidzkiego. W ubiegłym roku udało się zebrać okrągłe 27 tys. zł, co pozwoliło w całości sfinansować zakup ortezy. Ponieważ urządzenia zużywają się i Berenika rośnie, będzie potrzebowała nowej ortezy. Organizatorzy wierzą, że i w tym roku uda się zebrać taką kwotę, która pozwoli rodzicom dziewczyny zakupić nowe urządzenie do chodzenia. To, dedykowana naszej 13-latce, marki Pohlig, kosztuje obecnie już około 30 tys. zł.