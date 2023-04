Wypadek w Wodzisławiu Śląskim. Pijana kobieta wiozła dwójkę dzieci

Do zdarzenia doszło w Wodzisławiu Śląskim na ulicy Tysiąclecia. Natychmiast na miejsce pojechali mundurowi z ruchu drogowego.

33-letnia kierująca jechała skodą. Pasażerami była dwójka małych dzieci - w wieku 2 i 5 lat.

- Kobieta wyjaśniała, że w trakcie jazdy odwróciła się do siedzącej z tyłu 2-letniej córeczki i uderzyła w drzewo - informuje mł. asp. Piotr Kaniuka z policji w Wodzisławiu Śląskim.

Do zdarzenia być może by nie doszło, gdyby kobieta prowadząca skodę była trzeźwa. Jak się bowiem okazało, 33-latka miała blisko dwa promile alkoholu w organizmie! Dzieci z obrażeniami głowy i nogi zostały zabrane do szpitala w Rybniku.

Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie kobiecie grozi kara pozbawienia wolności i wysoka grzywna.