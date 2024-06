Wyrok dla Mateusza S., organizatora urodzin Adolfa Hitlera w Wodzisławiu, uchylony! Prawomocnie skazanych w sprawie zostało pięć osób

Prokuratura natomiast, choć wyroki wskazanym nie zostały podwyższone, również była zadowolona. Zwłaszcza z tego jak sąd uzasadnił swoją decyzję.

- Z satysfakcją przyjmuję wyrok w szczególności w zakresie winy większości oskarżonych. Tak jak zostało powiedziane na sali sądowej. Sąd nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że oskarżeni swoim zachowaniem zrealizowali wszystkie znamiona przestępstwa. Odnosiło się to do publicznego działania oraz tego, że ich działanie związane było z propagowaniem nazistowskiego ustroju państwa. W tym zakresie ten wyrok będzie znaczący w naszym systemie prawa - ocenia prokurator Agnieszka Marcińczyk z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach.