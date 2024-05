Organizatorzy urodzin Hitlera ukarani zbyt łagodnie? Prokuratura chce zaostrzenia wyroku. Obrońcy żądają uchylenia i ponownego rozpatrzenia

Będzie kolejna rozprawa w sprawie urodzin Adolfa Hitlera w Wodzisławiu Śląskim. Obrona chce uchylenia wyroku. Prokuratura jego zaostrzenia

Blisko dwa lata - bez dokładnie czterech - dni po wydaniu wyroku przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim wyroków w sprawie zorganizowanych w wodzisławskim lesie urodzin Adolfa Hitlera, sprawa ponownie wróciła na wokandę. Tym razem toczyła się ona już w sądzie wyższej instancji, a mianowicie w rybnickim Sądzie Okręgowym.

To efekt apelacji, którą zresztą już po ogłoszeniu wyroku w wodzisławskim sądzie zapowiedziały obie strony. Jak się okazało, nie były to słowa rzucane na wiatr. Zarówno obrona oskarżonych, jak i będąca oskarżycielem prokuratura, zaskarżyła decyzję Sądu Rejonowego w Wodzisławiu.

Zdaniem obrońców oskarżonych - w sumie taki status ma sześć osób - powinni oni zostać uniewinnieni. Oskarżyciel uważa z kolei, że wydany wyrok jest dla nich zbyt łagodny. Do czyjego zdania ostatecznie przychyli się sąd? Tego jak na razie nie wiadomo. Jasne może się to stać natomiast, 10 czerwca, bo do tego terminu, rybnicki sąd odroczył ogłoszenie wyroku.