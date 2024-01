Wystawa „Pamięć przenośna” Agaty Tomorowicz. To fascynująca opowieść położnej i artystki w Rydułtowskim Centrum Kultury ZDJĘCIA

Przełomowy był dla niej rok 2012, kiedy to odważyła się pójść za marzeniem odkrywania tego nowego dla niej świata i zaczęła brać udział w zajęciach Studium Rysunku i Grafiki, organizowanych w Miejskim Ośrodku Kultury w Jastrzębiu-Zdroju. We wrześniu 2021 roku obroniła licencjat malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, na Wydziale Artystycznym w pracowni prof. Zbigniewa Blukacza. Jej dyplom praktyczny składał się z siedmiu obrazów namalowanych techniką akrylu na płótnach i nosił tytuł „Ćwiczenia równoważne”. Pracę teoretyczną – „Człowiek w kontekście zmienności losu” - napisała pod kierunkiem dr Romana Lewandowskiego. Obydwie części dyplomu nawiązywały do stanu w jakim znalazła się po udarze mózgu, którego doznała w listopadzie 2013 roku, a który skierował ją na poszukiwanie innych niż dotychczas przestrzeni istnienia.

Jako wolontariuszka brała udział w wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach takich jak: Festiwal Otwarcia nowej siedziby MŚ (2015), Festiwale Nowej Scenografii (2015 i 2016), Industriada (2016), OFF Festiwal – 298 111 (2017). W 2018 pracowała dla Katowice Miasto Ogrodów przy Street Art Air i w tym samym roku w grupie studentów ASP przy tworzeniu scenografii i kostiumów do szkolnego spektaklu o tematyce ekologicznej pt. „Smog nas zje”, w Teatrze Śląskimi im St. Wyspiańskiego. W 2017 roku wzięła udział w warsztatach OSWÓJ prowadzonych przez Teatr 21, dotyczących pracy nad tworzeniem przedstawień teatralnych, z udziałem osób z niepełnosprawnościami. W toku studiów na ASP, w pracowni Interpretacji Literatury pod kierunkiem prof. Grzegorza Hańderka i mgr Małgorzaty Szandali, realizowałam projekt pt. „Moje rozmowy o niepełnosprawności”, który zakładał uwidocznienie osób niepełnosprawnych w przestrzeniach społecznych.

W 2020 roku uczestniczyła w warsztatach laboratorium tańca „Taniec i niepełnosprawność” organizowanych przez Europe Beyond Access, gdzie miała okazję dowiedzieć się wiele o aspektach tworzenia sztuki przez osoby z niepełnosprawnością. W 2019 i 2020 roku została zaproszona przez Instytut Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego pod patronatem British Council Polska, do wzięcia udziału w cyklu spotkań „Twórcy i niepełnosprawność”. Znalazła się w grupie roboczej osób z niepełnosprawnościami, które zajmują się sztuką i zainteresowane są rozwojem w tej dziedzinie. W efekcie rozmów powstał Manifest Niepełnosprawnego Artysty, nawiązujący swoją wymową do Manifestu włoskiego, ale z uwzględnieniem polskich realiów.

W październiku 2022 roku ukończyła studia podyplomowe Pedagogika Teatru w Instytucie Kultury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego I uzyskałam tytuł Pedagoga Teatru. Przedmiotem obrony był projekt dyplomowy „Sąsiadki”, z udziałem pań, które zasiedlały 51 lat temu nowo powstały blok 105 na ulicy Wielkopolskiej w Jastrzębiu Zdroju. Na projekt składały się działania integracyjne, w odwołaniu do wspólnych dla wszystkich wspomnień z początków. Dziesiątki przeprowadzonych rozmów i wyszukane w domowych archiwach uczestniczek zdjęcia okolic bloku z lat 70-tych XX wieku, stały się pretekstem do zorganizowania 31 sierpnia 2022 roku małej uroczystości rocznicowej przed blokiem 105. Uroczystości towarzyszyła wystawa zdjęć w przestrzeni parteru klatki schodowej nr 16 oraz wpisy do Księgi Pamiątkowej.