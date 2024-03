Wybory 2024. Anna Hetman, kandydatka na prezydenta Jastrzębia-Zdroju bez tajemnic

- Budowa 500 nowych mieszkań, w tym dla absolwentów

Dlaczego zdecydowała się kandydować?

- Kandyduję, bo rozwój mojego miasta jest najważniejszy. Rozpoczęliśmy wielki proces budowania tożsamości mieszkańców poprzez wykorzystanie dziedzictwa kulturowego, oddanie do użytku inwestycji z tym związanych i organizację wielu wydarzeń. Zrobiliśmy wiele i mieszkańcy to doceniają, widzą realną zmianę i oczekują więcej. Przygotowaliśmy warunki do rozwoju przedsiębiorczości, uchwalając nowe tereny pod inwestycje gospodarcze. Zaczęliśmy budować nowe branże gospodarcze związane z przemysłem 4.0, przemysłem kreatywnym i turystyką. To wymaga przekonania do słusznie obranej drogi i kontynuacji, konsekwentnego działania. Tylko twórca tej wizji może ją dobrze zrealizować, więc mam dużo zapału do działania i ogromną odpowiedzialność za to. Jestem osobą bezpartyjną, nigdy nie należałam i nie należę do żadnej partii.