Zaginęła nastolatka z Radlina! Gdzie jest 15-letnia Julia Pikulicka? Policja prosi o pomoc

Zaginęła 15-letnia Julia Pikulicka z Radlina

Wodzisławscy policjanci prowadzą czynności poszukiwawcze za zaginioną Julią Pikulicką (Pikulicka). 15-latka w dniu 4 września 2023 roku samowolnie oddaliła się z placówki opiekuńczej w Goniądzu (województwo podlaskie). Do dnia dzisiejszego nie powróciła do placówki ani do domu rodzinnego w Radlinie. Nie nawiązała kontaktu z opiekunami ani z rodziną.

Rysopis: