Zaproszenie do koksowni w Radlinie. To najstarszy ciągle działający zakład pracy na ziemi wodzisławskiej. Co tam znajdą zwiedzający?

Chcesz dowiedzieć się jak wygląda produkcja koksu, do czego jest on potrzebny? Na te i wiele innych pytań możesz uzyskać odpowiedź już w najbliższy piątek. Do odwiedzin Koksowni Radlin zaprasza Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej,

- Jest to jeden z najstarszych nieprzerwanie pracujących zakładów ziemi wodzisławskiej. Dzięki uprzejmości dyrekcji Koksowni w najbliższy piątek będziemy mogli zobaczyć jak obecnie funkcjonuje ten zakład pracy - informuje TMZW.



Spotkanie rozpocznie się przed bramą wjazdową zakładu przy ulicy Hutniczej o godzinie 17:00. Potem rozpocznie się zwiedzanie z przedstawicielami koksowni.



UWAGA!

Na teren zakładu wejdą wyłącznie osoby, które zgłoszą swoje uczestnictwo i będą miały ze sobą dokument potwierdzający tożsamość. Chętni powinni do piątku 4 sierpnia, godziny 12:00 wysłać swoje zgłoszenie na adres mailowy: [email protected]



Należy w nim podać dane osobowe (imię i nazwisko) oraz opcjonalnie numer telefonu kontaktowego. Można zapisać osoby z rodziny. Osoby niepełnoletnie wyłącznie pod opieką pełnoletnich prawnych opiekunów (maksymalnie dwie na jednego opiekuna).



Liczba miejsc ograniczona. O wpisie na listę decyduje kolejność zgłoszeń (wpływ e-maila). W celu potwierdzenia zostanie przesłana zwrotna wiadomość.