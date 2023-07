300-lecie obrazu Matki Bożej Uśmiechniętej w Pszowie. Obchody potrwają do września. Jakie będą jeszcze uroczystości jubileuszowe? ZDJĘCIA

Jesteśmy w trakcie obchodów 300-lecia obecności cudownego obrazu Matki Bożej Uśmiechniętej w pszowskiej Bazylice Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Parafia zaczęła przeżywać ten jubileusz we wrześniu 2022 roku, a potrwa do wrześniu 2023. Kościół odwiedza i z pewnością jeszcze odwiedzi wiele grup – zorganizowanych oraz prywatnych, złożonych z rodzin, sąsiadów, znajomych.

- Wszystkie ważne momenty w moim życiu, takie jak chrzest, bierzmowanie, sakrament małżeństwa przyjmowałam właśnie w tym miejscu. Lubię przychodzić tu nawet w dni powszednie, żeby się pomodlić przed wizerunkiem Pani Uśmiechniętej, żeby prosić ją o potrzebne łaski – podkreśla pani Monika.

Jak artysta z Wodzisławia Śl. przemalował kopię Matki Bożej jasnogórskiej

To co wydarzyło się w 1922 roku, stało się inspiracją do powstania tego miejsca kultu. Wtedy właśnie parafianie z Pszowa poszli na pielgrzymkę (pońć) na Jasną Górę. Zachwyceni obrazem Pani Jasnogórskiej, dopiero co ukoronowanym papieskimi koronami w 1717 roku, zapragnęli mieć Matkę Bożą u siebie. Przynieśli do swojej miejscowości kopię obrazu częstochowskiego.