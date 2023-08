Kalwaria Pszowska nie jest tak znana jak ta na Górze św. Anny. Możną ją jednak zaliczyć do najładniejszych. Zobaczcie sami ZDJĘCIA

Mieszka blisko Kalwarii. Jak przyznaje, to wyjątkowe miejsce. Żyje się tutaj bardzo dobrze. Rozłożona między i na pagórkach Kalwaria dosłownie jest skąpana w zieleni. Aleje, przy których znajdują się stacje Drogi Krzyżowej przecina gęsty las. Co ciekawe, kiedyś na całym tym terenie było bardzo mało drzew, co widać na archiwalnych zdjęciach. Zimą dzieci zjeżdżały z pagórków na sankach i nartach. Pamięta to jeszcze Andrzej Jendrysik.