91. urodziny ks. infułata Pawła Pyrchały ze Skrzyszowa. Został pierwszym honorowym obywatelem gminy. W stanie wojennym pomagał uwięzionym

Ks. Pyrchała przyszedł na świat w Dortmundzie w Niemczech. W 1943 wysłany przez rodziców z bombardowanego Zagłębia Ruhry do rodziny w Skrzyszowie. W 1952 wstąpił do Wyższego Seminarium Śląska Opolskiego w Nysie (wydział filozofii i teologii), który ukończył w 1957. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 czerwca 1957. To oznacza, że w tym roku ks. Pyrchała świętuje również 65-lecie święceń kapłańskich.

Pomagał więźniom politycznym

Po 13 grudnia 1981 roku był organizatorem ośrodka pomocy charytatywnej dla mieszkańców Zabrza, Bytomia, Gliwic i okolic oraz oddziału Komitetu Pomocy Internowanym, Uwięzionym i ich Rodzinom przy parafii św. Józefa; dzięki jego pośrednictwu w klasztorze Sióstr Miłosierdzia ukrywali się poszukiwani działacze „S”; sprawował funkcję opiekuna internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, przekazywał informacje na ich temat do Kurii w Opolu i do Episkopatu. W roku 1984 i 1985 zorganizował Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Gliwicach.