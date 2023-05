Bezpieczniej na skrzyżowaniu Raciborskiej – Wiejska – Kopalniana w Gorzyczkach. Wcześniej był tu duży problem. Co się zmieniło? ZDJĘCIA

Skrzyżowanie ulic Raciborska – Wiejska – Kopalnia w Gorzyczkach jest trudne, bo czterowlotowe. Ulica Raciborska stanowi zaś główny ciąg drogi powiatowej nr 5037S prowadząc ruch pojazdów od DK 78 w Gorzycach w kierunku Jastrzębia-Zdroju, przebiegając m.in. przez Gorzyczki, Łaziska, Godów i Gołkowice.

- Pomimo stosunkowo niedużego natężenia ruchu pojazdów na drodze głównej, wyjazd z wlotów bocznych był utrudniony. Wynikało to przede wszystkim z ograniczonych warunków widoczności (zwłaszcza na wlocie ul. Kopalnianej) i dodatkowo położeniu ul. Raciborskiej w łuku poziomym. Ponadto na tym odcinku ul. Raciborska przebiega przez teren o dość luźnej zabudowie mieszkaniowej, co często prowokuje kierowców do szybszej jazdy niż dozwolone limity - informuje Kinga Jamioła z biura komunikacji społecznej i informacji.