Debata o bezpieczeństwie w Bluszczowie. "O bezpieczeństwie nas samych decyduje odpowiedzialność społeczna"

- W szczególności u osób z demencją, ważne jest zamontowanie takiej osobie opaski, zegarka czy GPS-u w breloczku. Bardzo często zdarza się, że senior zapomina telefonu i nie można zlokalizować go w ten sposób. Naszą rolą jest również to, by powiedzieć seniorowi, że nie jest to forma kontroli, a dbałość o jego bezpieczeństwo - mówiła dowódca Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej z Knurowa.