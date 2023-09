Senator Ewa Gawęda z Wodzisławia nie znalazła się na liście PiS. Będzie kandydowała do Senatu RP z komitetu Bezpartyjni Samorządowcy

Oto pełna treść oświadczenia senator Ewy Gawędy.

W ciągu ostatnich dni otrzymałam od mediów wiele zapytań w sprawie moich planów wyborczych. Przepraszam, że nie byłam w stanie na nie odpowiedzieć, ale był to dla mnie jednocześnie i trudny, i niezwykle twórczy czas, a przede wszystkim niesłychanie pracowity. Proszę zatem o wyrozumiałość, a poniżej przesyłam odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Państwa pytania.

1. Dlaczego nie znalazła się pani na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości, ani do sejmu, ani do senatu?

W żadnej partii proces układania list nie jest transparentny, PiS nie jest tu wyjątkiem. Nie uczestniczę w gierkach i targach, które nasilają się w partii przed wyborami. Nie kombinowałam co i z kim mi się opłaci, komu schlebiać, a komu szkodzić. Okazuje się jednak, że ci, którzy taką taktykę wybrali, czasem zwyciężają, przynajmniej chwilowo. Ja całą kadencję pracowałam, bo po to zostałam wybrana, po to ponad 90 tysięcy mieszkańców naszego regionu mi zaufało. I chcę podkreślić, że mimo iż moja partia zdecydowała o niewystawieniu mnie w nadchodzących wyborach, co jest oczywiście dla mnie bardzo bolesne i rozczarowujące, to ani przez chwilę nie żałuję, że nie zadbałam „odpowiednio” o moje interesy. Mogę za to moim wyborcom i współpracownikom patrzyć prosto w oczy i liczyć na ich wsparcie w mojej dalszej pracy.